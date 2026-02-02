WWE 2K26 vorgestellt

Publisher 2K und Entwickler Visual Concepts haben "WWE 2K26" jetzt auch offiziell angekündigt. Ein Gameplay-Trailer bringt uns die diesjährige Wrestling-Versoftung in bewegten Bildern näher.

Hier stimmt man uns über zwei Minuten lang auf "WWE 2K26" ein. Dabei zeigt man natürlich viele Gameplay-Sequenzen und hebt die zentralen Features hervor.

In diesem Jahr wird CM Punk auf dem Cover von "WWE 2K26" zu sehen sein. Dies ist das zweite Mal nach "WWE 2K13". Im Showcase Mode widmet man sich ebenfalls dem Straight Edge Superstar und lässt uns etwa populäre Fehden und Storylines von ihm nachspielen. Gleichzeitig setzt man mit über 400 Kämpfern auf das grösste Roster aller Zeiten und bietet mit King of Kings, Attitude Era und Monday Night War gleich drei Sondereditionen an.

"WWE 2K26" erscheint am 13. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.