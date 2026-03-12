Project Helix: Neue Details zur nächsten Xbox

Microsoft hat im Rahmen der Game Developers Conference eine Keynote abgehalten und in diesem Zusammenhang auch einige Details zu Project Helix, also der nächsten Xbox-Generation, verraten. Diese wollen wir euch nicht vorenthalten.

Demnach steht Project Helix in erster Linie für zwei Dinge, nämlich die Ausrichtung auf Leistung und die enge Verzahnung von Xbox- und PC-Erfahrung. Alpha-Versionen der Dev Kits sollen schon im nächsten Jahr bei den Entwicklern stehen, damit diese ausgiebig Zeit zum Testen haben.

Microsoft will zudem die besten Xbox-Funktionen in Windows integrieren, um Entwicklern ein einheitliches Ökosystem bereitzustellen. Als Beispiel dafür dient der ROG Xbox Ally. Technisch betonte die Keynote generell Raytracing als fortlaufende Leitlinie. DirectStorage soll ausserdem weiterhin Verbreitung finden, um Ladezeiten zu minimieren. Konkrete Hardware-Spezifikationen und Preisangaben zu Project Helix nannte Microsoft in diesem Zusammenhang aber noch nicht. Stattdessen präsentierte man Beispiele für Entwicklerunterstützung und die Zusammenarbeit mit Hardwarepartnern.

Zwei weitere Prinzipien sind aber diesbezüglich auf jeden Fall schonmal wichtig: Nämlich die Verfügbarkeit einzelner Spiele über mehrere Plattformen sowie ein möglichst schneller Start in das jeweilige Spiel. Hier ist natürlich noch unklar, wieviel davon am Ende in Project Helix zu sehen sein wird.

Bereits im April wird ein sogenannter Xbox Modus für Windows 11 eingeführt, zunächst aber nur in ausgewählten Märkten. Besagter Modus soll es uns ermöglichen, nahtlos zwischen Produktivität und Spielen zu wechseln. Project Helix wirft also sozusagen schon seine ersten Schatten voraus.