Project Helix offenbar ohne Laufwerk

Es sieht so aus, als würde der Xbox-Nachfolger Project Helix ohne Laufwerk veröffentlicht werden. Wir fassen sämtliche Details, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.

Die Information stammt aus einem Bericht von Windows Central Insider. Dabei beruft man sich auf nicht näher spezifizierte Quellen, die mit den Vorgängen vertraut sind. Microsoft selbst hat sich dagegen noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert, weshalb wir alles als Gerücht verbuchen müssen. Das Timing des Berichts ist interessant, denn erst vor wenigen Tagen hatte Sony verkündet, dass man ab Anfang 2028 auf verpackte Spiele verzichtet, was sofort zu Spekulationen über eine komplett digitale PS6 ohne Laufwerk führte.

Erste Informationen zu Project Helix hatte Microsoft auf der diesjährigen Game Developers Conference im März verraten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Ein Releasefenster für Xbox Project Helix gibt es noch nicht.