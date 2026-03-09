Xbox Project Helix: Exklusive Unterstützung der Universal Windows Platform?

Nachdem es bereits in der vergangenen Woche einen ersten Teaser zur nächsten Xbox-Generation zu sehen gab, folgten jetzt erste technische Details. Diese stammten von einem Insider aus Entwicklerkreisen.

Demnach soll die nächste Xbox, also Project Helix, angeblich keine nativen Anwendungen mehr unterstützen, welche mit dem bisherigen Game Development Kit erstellt wurden. Stattdessen wird die Konsole wohl ausschliesslich auf die Universal Windows Platform setzen, welche bereits für Anwendungen im Windows-Ökosystem genutzt wird.

Sollten sich diese Angaben bestätigen, würden Spiele künftig primär als Anwendungen für den Windows Store entwickelt und ausgeliefert. Entwickler müssten somit keine separate Xbox-Version mehr erstellen, sondern könnten ihre Titel über eine gemeinsame Plattform bereitstellen. Bestehende Spielbibliotheken sollen weiterhin per Emulationslösung für Abwärtskompatibilität verfügbar bleiben.

Die kommende Xbox-Hardware wird ausserdem als vergleichsweise teuer und als Produkt für eine eher kleine Zielgruppe beschrieben. Der Ansatz erinnere vielmehr an eine stationäre Variante von Geräten wie dem ROG Xbox Ally als an eine klassische Konsole für den Massenmarkt.

Microsoft hat sich bisher noch nicht dazu geäussert und auch keine weiteren Details zu Project Helix verraten.