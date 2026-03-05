Xbox Project Helix vorgestellt

Microsoft hat Xbox Project Helix enthüllt. Hierbei handelt es sich um den Codenamen für die nächste Xbox-Generation.

Gleichzeitig wurde auch ein erster Teaser zu Xbox Project Helix gezeigt. Hierbei handelte es sich um das Logo.

Erste Informationen gab es ebenfalls. Microsoft Gaming CEO Asha Sharma erklärte in diesem Zusammenhang nämlich, dass das Unternehmen damit seine langfristige Strategie für die Xbox-Marke bekräftige. Project Helix soll dabei hohe Leistungsfähigkeit bieten und sowohl Xbox- als auch PC-Spiele unterstützen. Weitere Gespräche mit Partnern und Studios plant Sharma demnach unter anderem auf der Game Developers Conference in der kommenden Woche.

Ein Releasefenster für Xbox Project Helix gibt es noch nicht. Wir halten euch aber selbstverständlich auf dem Laufenden.