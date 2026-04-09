Neue Optik für Xbox Achievments

Microsoft spendiert dem Achievement-System auf Xbox ein grösseres Update. Wie das Unternehmen bestätigt, erhalten die Erfolge nicht nur neue Features, sondern auch eine visuelle Überarbeitung, die zunächst von Xbox Insidern getestet wird und später für alle Spieler erscheint.

Im Mittelpunkt steht ein frisches Design für Achievement-Benachrichtigungen. Diese kommen künftig mit neuen Icons und Animationen daher und passen sich sogar der individuell gewählten Systemfarbe an, wodurch freigeschaltete Erfolge persönlicher wirken sollen.

Auch funktional gibt es Neuerungen: Spieler können künftig einzelne Spiele aus ihrer Achievement-Historie ausblenden, um ihr Profil übersichtlicher zu gestalten. Zudem werden Titel, die zu 100 Prozent abgeschlossen wurden, besonders hervorgehoben und lassen sich dank neuer Filteroptionen leichter finden.

Die Änderungen markieren laut Microsoft nur den Anfang weiterer Verbesserungen am Achievement-System. Weitere Updates sollen folgen, um Fortschritte und Meilensteine künftig noch stärker in Szene zu setzen.