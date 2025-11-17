Xbox Partner Preview angekündigt

Was vorher schon als Gerücht die Runde machte, hat sich inzwischen bestätigt. Microsoft hat nämlich ein Xbox Partner Preview in Aussicht gestellt. Es kann am 20. November ab 19 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Inhaltliche Informationen zu der Präsentation gibt es auch schon. So verspricht die zugehörige Pressemitteilung Neuigkeiten zu kommenden Spielen von Partnern wie IO Interactive, Tencent und THQ Nordic sowie ein paar frische Enthüllungen.

An konkreten Titeln werden "007 First Light", "Tides of Annihilation" und "Reanimal" genannt. Zudem wird schon länger gemunkelt, dass in diesem Rahmen auch die Xbox-Umsetzung von "Silent Hill 2 Remake" vorgestellt wird und dann vielleicht sogar schon am 21. November erscheint.

Welche Spiele wollt ihr beim Xbox Partner Preview sehen?