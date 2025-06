Bald weitere Entlassungen bei Xbox?

Es könnte sein, dass es schon sehr bald zu weiteren Entlassungen in Zusammenhang mit Xbox kommen wird. Wir haben alle aktuellen Informationen zu dem Thema für euch zusammengetragen.

So sagt kein Geringerer als Tom Warren von The Verge, dass es schon sehr bald zu weiteren Entlassungen in Zusammenhang mit Xbox kommen könnte. Möglicherweise ist es sogar noch vor Ende dieses Monats soweit. Warren sagt weiter, dass er dies aktuell immer wieder höre, geht aber in diesem Kontext nicht näher auf seine Quellen ein.

Microsoft hat sich natürlich noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert, aber wir bleiben dran und werden euch diesbezüglich selbstverständlich auf dem Laufenden halten.