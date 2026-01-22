Developer Direct 2026: Das wurde gezeigt

Das diesjährige Developer Direct ist vorbei und folgende Titel wurden in diesem Rahmen präsentiert:

Forza Horizon 6

Davon wurde, wie angekündigt, erstes Gameplay gezeigt. Das Open-World-Rennspiel erscheint am 19. Mai für Xbox Series X und PC. Die PS5-Version folgt im weiteren Jahresverlauf.

Beast of Reincarnation

Von dem Action-Rollenspiel wurden ebenfalls ausführliche In-Game-Sequenzen präsentiert. Releasefenster für PS5, Xbox Series X und PC ist der Sommer.

Kiln

Hierbei handelt es sich um einen Multiplayer-Party-Brawler von Double Fine, in dem auch die Kreativität gefördert werden soll. Erscheint im Frühjahr für PS5, Xbox Series X und PC.

Fable

Von dem Open-World-Action-Rollenspiel gab es den ersten Deep Dive zu sehen. Mit dem Herbst wurde auch ein Releasefenster genannt. Als Plattformen wurden PS5, Xbox Series X und PC angegeben.