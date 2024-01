Developer Direct angekündigt

Was in den letzten Tagen schon als Gerücht die Runde machte, hat sich inzwischen bewahrheitet. Microsoft wird ein Developer Direct ausstrahlen - und das bereits in der nächsten Woche.

Konkret wird es am 18. Januar, also übernächsten Donnerstag, ab 21 Uhr frische Informationen zu "Indiana Jones", "Avowed", "Ara: History Untold" und "Senua’s Saga: Hellblade II" geben und zwar von den Entwicklern selbst. Ab 22 Uhr werden die ZeniMax Online Studios dann das grösste Update des Jahres für "The Elder Scrolls Online" präsentieren.

Über einen Shadowdrop, also die überraschende Veröffentlichung eines Titels, wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls spekuliert - auch deshalb, weil bei derselben Veranstaltung im Vorjahr "Hi-Fi Rush" enthüllt wurde und anschliessend direkt zum Download bereitstand. Dagegen spricht die Pressemittteilung explizit davon, dass Spiele von Activision-Blizzard nicht thematisiert werden.

Das Developer Direct kann auf den Twitch- und YouTube-Kanälen von Xbox und Bethesda verfolgt werden.