Microsoft hat soeben ein Developer Direct angekündigt. Es kann am 23. Januar um 19 Uhr bei YouTube und Twitch verfolgt werden.

Über den Umfang der diesjährigen Developer-Direct-Präsentation ist bisher leider noch nichts bekannt, aber über den Inhalt. So können wir uns über frisches Material aus und neue Informationen zu "Doom: The Dark Ages", "South of Midnight" und "Clair Obscur: Expedition 33" freuen. Ausserdem wird ein bis dato unbekanntes viertes Spiel von einen nicht näher spezifizierten Studio am Start sein.

Welche Neuigkeiten erhofft ihr euch zu den bestätigten Titeln? Und was könnte der mysteriöse vierte Titel sein?