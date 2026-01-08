Developer Direct kehrt zurück

Microsoft hat gerade per Pressemitteilung bekannntgegeben, dass das Developer Direct auch in diesem Jahr stattfindet. Die Präsentation kann am 22. Januar, also in genau zwei Wochen, ab 19 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Erste inhaltliche Informationen zum diesjährigen Developer Direct gibt es auch, denn es wurden schon drei Titel dafür bestätigt. Zwei davon sind von Playground Games, denn das britische Studio liefert einen ersten ausführlichen Einblick in "Fable" und das Gameplay-Debüt von "Forza Horizon 6".

Ausserdem machen wir einen Abstecher nach Tokio, um Game Freak Studio zu besuchen. Hier erhalten wir exklusive Infos zu "Beast of Reincarnation". Der Titel war ja bereits beim Xbox Games Showcase im vergangenen Juni enthüllt worden. Erfahrungsgemäss dürfte auch noch die ein oder andere Überraschung auf uns zukommen.

Welche Titel wollt ihr noch beim Developer Direct 2026 sehen?