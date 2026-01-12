Developer Direct 2026 mit viertem Spiel?

Schon letzte Woche wurde bekannt, dass auch in diesem Jahr wieder ein Developer Direct ausgestrahlt wird. Aktuell zirkuliert das Gerücht, dass in diesem Rahmen neben den drei bereits bestätigten Titeln auch ein viertes Spiel gezeigt wird.

So berichtet etwa VGC, dass beim Developer Direct 2026 ein vierter Titel zu sehen sein wird. Demnach plant man die Vorstellung eines bislang unangekündigten Indie-Spiels eines Drittanbieters. Konkrete Angaben fehlen jedoch und sämtliche Quellen betonen, dass interne Planungen jederzeit angepasst werden könnten.

Bisher wurden lediglich "Forza Horizon 6", "Fable" und "Beast of Reincarnation" für das diesjährige Developer Direct bestätigt. In den vergangenen Jahren waren bei entsprechenden Präsentationen aber auch immer wieder zuvor unangekündigte Spiele zu sehen, weshalb das Gerücht zumindest nicht unrealistisch klingt.

Das diesjährige Developer Direct kann am 22. Januar ab 19 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.