Developer Direct: Das wurde gezeigt

Das diesjährige Developer Direct ist gerade zu Ende gegangen und folgende Spiele wurden in diesem Rahmen gezeigt:

Ninja Gaiden 4

Kommt im Herbst für PS5, Xbox Series X und den PC.

Ninja Gaiden 2 Black

Ab sofort für Xbox Series X verfügbar.

South of Midnight

In "South of Midnight" tauchen wir in die Magie der US-Südstaaten ein. Wir folgen der Protagonistin Hazel und lassen uns von atmosphärischen Soul-Gitarrenklängen in düstere Sumpflandschaften mit folkloristischen Kreaturen entführen. Langweilig dürfte uns damit so schnell also nicht werden.

Erscheint am 8. April für Xbox Series X und PC.

Clair Obscur: Expedition 33

Bei "Clair Obscur: Expedition 33" handelt es sich um ein innovatives rundenbasiertes Rollenspiel mit Echtzeit-Elementen, welches in einer von der Belle Époque inspirierten Fantasiewelt spielt. Wir führen darin die Expedition 33 an, um die Malerin zu vernichten, die jährlich erwacht und eine verfluchte Zahl malt, wodurch die Menschen in Rauch verwandelt werden. Dieses Jahr wird sie die Zahl "33" malen, und besagte Expedition hat diesmal das Ziel, ihren tödlichen Zyklus zu durchbrechen.

Ist ab 24. April für PS5, Xbox Series X und PC erhältlich.

Doom: The Dark Ages

"Doom: The Dark Ages" lädt erneut zum Dämonenschlachten ein. Hierbei handelt es sich um ein Prequel, welches vor dem neu aufgelegtem "Doom" aus dem Jahr 2016 und "Doom Eternal" spielt. Wir lernen darin die Ursprungsgeschichte des charakteristischen Protagonisten in einem futuristischen Mittelalter-Setting kennen. Für genügend Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

Wird am 15. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht (wodurch sich ein vorheriger Leak bestätigte).