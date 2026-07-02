Xbox testet Disc2Digital

Microsoft arbeitet momentan an einer Funktion, mit der sich Xbox-Spiele auf Disc in digitale Lizenzen umwandeln lassen. Das intern als Disc2Digital bezeichnete Feature ist derzeit in der Testphase.

Ein Artikel von The Verge erklärt auch, wie das Ganze funktioniert: Wir sollen demnach kompatible Xbox Series X- oder Xbox One-Discs wie gewohnt installieren und starten können. Danach wird dem jeweiligen Konto eine digitale Lizenz zugewiesen, sodass der Titel künftig auch ohne eingelegte Disc genutzt werden kann.

Dadurch stehen sämtliche Vorteile digitaler Versionen zur Verfügung: Unterstützte Spiele könnten also etwa über Xbox Cloud Gaming gestreamt werden, sofern eine entsprechende Game Pass-Mitgliedschaft besteht. Bei Xbox Play Anywhere-Titeln wäre zudem der Zugriff auf die PC-Version möglich. Laut des Artikels soll Disc2Digital ausschliesslich Xbox Series X- und Xbox One-Spiele unterstützen. Xbox 360- oder Xbox-Discs der allerersten Konsolengeneration sollen nicht kompatibel sein.

Um eine Weitergabe der digitalen Lizenz zu verhindern, soll diese an die entsprechende Disc gekoppelt werden. Wird die Disc verkauft, verliehen oder mit einem anderen Xbox-Konto genutzt, soll die digitale Berechtigung auf den neuen Besitzer beziehungsweise das zugehörige Konto übergehen.