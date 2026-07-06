Entlassungen in der Xbox-Sparte

Die Gerüchteküche sprach bereits davon, dass bei Microsoft am 6. Juli Stellen abgebaut werden und auch die Xbox-Sparte davon betroffen sein wird. Genau das ist jetzt geschehen und wir haben die Zahlen und Fakten für euch.

Demnach baut Microsoft zum Beginn des neuen Geschäftsjahres etwa 4.800 Stellen ab. Das entspricht rund 2,1 Prozent der Belegschaft und folgt auf den Abbau von rund 9.100 Arbeitsplätzen im Vorjahr. Besonders betroffen sind laut Unternehmen der Vertriebsbereich und, wie eingangs erwähnt, die Xbox-Sparte.

In einem internen Schreiben begründet Personalchefin Amy Coleman besagte Massnahmen mit dem Wandel der Technologiebranche und der Notwendigkeit, Ressourcen und Aufgaben an die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz anzupassen. Simultan betont sie, dass die gestrichenen Stellen nicht durch KI ersetzt werden. Vielmehr verändere KI die Art, wie Arbeit erledigt wird.

Innerhalb der Xbox-Division entfallen nach Unternehmensangaben etwa acht Prozent der Arbeitsplätze. Bis zum Ende des Geschäftsjahres soll der Stellenabbau dort auf insgesamt rund 15 Prozent steigen. Zudem trennt sich Microsoft von vier Xbox-Studios und prüft den Verkauf eines weiteren Studios, um das Gaming-Geschäft neu auszurichten.

Zu den Studios, die von Microsoft abgegeben werden, gehören Double Fine Productions und Compulsion Games. Beide sollen wieder unabhängig werden bzw. zu ihren Gründern zurückkehren. Zudem verkauft man Ninja Theory und Undead Labs. Vereinbarungen sollen zugleich sicherstellen, dass die Entwicklung von "Senua" und "State of Decay 3" weitergeht.

Parallel prüft Microsoft den Verkauf oder die Schliessung eines weiteren Studios. Arkane Studios entwickelt aktuell "Marvel's Blade", das sich verzögert und das Budget überschritten haben soll. In Frankreich beginnen dazu Gespräche mit dem Betriebsrat über mögliche diesbezügliche Optionen.

Von den Einschnitten betroffen sind auch weitere Teams innerhalb von Bethesda, Activision, Blizzard, King, Mojang und Xbox Game Studios. Schon angekündigte First-Party-Spiele sollen jedoch nicht eingestellt werden. Microsoft begründet die Neuausrichtung damit, sich künftig stärker auf die grossen Marken zu konzentrieren, anstatt zahlreiche kleinere Studios dauerhaft im eigenen Konzern zu behalten.

Nach Angaben des Unternehmens versucht Microsoft simultan, die Entlassungen durch interne Versetzungen und freiwillige Ruhestandsprogramme zu begrenzen. Im vergangenen Jahr wechselten etwa mehr als 4.000 Mitarbeiter intern in neue Positionen, darunter weitere 500 allein in diesem Monat. Mehr als 30 Prozent der Beschäftigten, welche die Voraussetzungen für das jüngste Vorruhestandsprogramm erfüllten, nahmen dieses Angebot an. Microsoft kündigte an, ähnliche Programme auch in Zukunft in Betracht zu ziehen.