Erscheint die nächste Xbox 2027?

Microsoft hat in jüngerer Vergangenheit mit zahlreichen Studiozukäufen die hauseigene Marke ordentlich aufpoliert und die Marktposition gestärkt. Trotzdem scheint es, als würden Sony mit der PlayStation sowie Nintendo mit der Nintendo Switch – respektive der Switch 2 – dem Tech-Unternehmen aus Redmond stets einen Schritt voraus sein. Nun verrät ein Szene-Insider, dass die nächste Xbox nicht mehr dem klassischen Verständnis einer Spielkonsole entsprechen könnte. Zudem soll bereits ein grober Release-Zeitraum für 2027 feststehen.

Diese Behauptungen kommen nicht von ungefähr. Selbst Xbox-Boss und Microsoft-Gaming-CEO Phil Spencer hatte bereits verlauten lassen, dass die Konsole „mehr Innovation“ wagen müsse, wie die Kollegen von GameSpot.com berichten. Entsprechend wurde in einer kürzlich veröffentlichten Ausgabe des Xbox Two Podcasts über genau dieses Thema gesprochen. Reporter Jez Corden liess dabei verlauten, dass die kommende Xbox-Konsole eher einem Gaming-PC gleichen werde als einer klassischen Videospielkonsole.

Zudem gibt er an, dass das nächste Call of Duty, das angeblich mit Blick auf die kommende Xbox entwickelt wird, nicht explizit für die nächste „Konsolen“-Generation geschaffen wird. Stattdessen, so seine Informationen, beschäftige man sich bei Microsoft derzeit eher mit der Frage, wie ein Devkit für die neue Xbox-Plattform aussehen soll.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Microsoft sich bislang in keiner Weise offiziell zum Nachfolger der Xbox Series X|S geäussert hat. Deshalb sollten solche Behauptungen stets mit Vorsicht genossen werden.