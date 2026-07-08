Xbox: Bald mehr Exklusivtitel?

Offenbar können sich Xbox-Besitzer bald über eine höhere Anzahl an Exklusivtiteln freuen. Wir fassen alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.

Grundlage ist ein Bericht von Bloomberg. Demnach will Microsoft wieder mehr grosse First-Party-Titel exklusiv für Xbox-Konsolen veröffentlichen. Während Multiplayer-Titel weiterhin auf mehreren Plattformen erscheinen sollen, könnten wichtige Einzelspieler- und Premiumspiele künftig Xbox vorbehalten bleiben.

Nach Ansicht von Bloomberg soll der Schritt dafür sorgen, den Verkauf von Xbox-Konsolen zu unterstützen. In welchem Umfang es am Ende tatsächlich dazu kommt, wird die Zeit zeigen.

Erst vorgestern waren eine weitere Entlassungswelle und massive Umstrukturierungen in der Xbox-Sparte publik geworden. Unsere Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Die Xbox Series X ging am 10. November 2020 an den Start.