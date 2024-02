Xbox: First-Party-Titel auch für andere Konsolen?

Das Gerücht, dass einige First-Party-Titel der Xbox auch für andere Konsolen umgesetzt werden, ist nicht ganz neu, hat nun aber frische Nahrung bekommen. Wir geben eine aktuelle Wasserstandsmeldung.

So berichten mittlerweile mehrere Websites von entsprechenden Plänen von Microsoft und gehen von einer offiziellen Ankündigung im Laufe des Monats aus. Konkret soll etwa "Indiana Jones and the Great Circle" wenige Monate nach seinem Xbox-Release im Dezember auch für PS5 veröffentlicht werden.

"Starfield" könnte nach dem Release der Shattered-Space-Erweiterung in diesem Jahr ebenfalls für PS5 erscheinen. Bei "Hi-Fi Rush" und "Sea of Thieves" gibt es ja schon länger entsprechende Spekulationen.

Microsoft hat die Gerüchte bisher nicht kommentiert.