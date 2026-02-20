Xbox: Plötzlicher Wechsel an der Spitze

Spektakuläre Meldung in den Abendstunden: Bei Microsofts Xbox-Sparte weht ab Montag nämlich in der Führungssparte ein neuer Wind. Wir fassen die bisher bekannten Informationen für euch zusammen.

Aber der Reihe nach: IGN vermeldet mit Berufung auf E-Mails, die heute an das Personal verschickt wurden, dass der bisherige Microsoft-Gaming-CEO Phil Spencer am 23. Februar in Rente geht und Chief Operating Officer Sarah Bond entweder gekündigt hat oder entlassen wurde.

Die Nachfolger stehen auch schon fest: Demnach übernimmt Asha Sharma, die derzeit noch Präsidentin der Microsoft-Abteilung CoreAI ist, die Führungsposition während Matt Booty, der bisherige Leiter der Xbox Game Studios, von nun an Chief Content Officer sein wird. Er arbeitet eng mit Sharma zusammen.

Was das alles für die Zukunft der Xbox bedeutet, ist aktuell noch nicht abzuschätzen.