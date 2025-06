Xbox Games Showcase 2025: Das war zu sehen

Der diesjährige Xbox Games Showcase ist vorbei. In diesem Rahmen wurden folgende Spiele gezeigt:

The Outer Worlds 2

Erscheint am 29. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC

In "The Outer Worlds 2" müssen wir als Agent des Erdenrats die Quelle verheerender Risse aufdecken, welche die Menschheit zu vernichten drohen. Unsere Ermittlungen führen uns nach Arcadia, der Heimat der Sprungantriebs-Technologie, wo das Schicksal der Kolonie und letztlich der gesamten Galaxie von unseren Entscheidungen abhängt – von unseren Stärken, unseren Schwächen, unserer Crew und den Fraktionen, denen wir vertrauen.

High On Life 2

Im Winter für PS5, Xbox Series X und den PC

Resonance: A Plague Tale Legacy

Ist im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich

ROG Xbox Ally World

Wird zum Weihnachtsgeschäft verfügbar sein

The Blood of DawnWalker

Im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC

Super Meat Boy 3D

Anfang 2026 für PS5, Xbox Seres X und den PC

Ninja Gaiden 4

Hat jetzt mit dem 21. Oktober einen Releasetermin

Team Ninja hat mit der Enthüllung von "Ninja Gaiden 4" die Rückkehr einer beliebten Serie angekündigt. Nach mehr als einem Jahrzehnt haben sich die Meister der Action von Team Ninja und PlatinumGames mit Xbox Game Studios Publishing zusammengetan, um ein aufregendes neues Kapitel der Reihe zu präsentieren, einer Serie mit einer langen Geschichte auf Xbox.

Indiana Jones und der Grosse Kreis

Bekommt mit "The Order of Giants" am 4. September seine erste Story-Erweiterung

In "Indiana Jones und der Grosse Kreis" schlüpft ihr in die Rolle des legendären Abenteurers Indiana Jones und löst eines der grössten Rätsel der Geschichte in einem First-Person-Einzelspieler-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" angesiedelt ist.

Wir schreiben das Jahr 1937. Finstere Kräfte suchen überall auf der Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht, die mit dem Grossen Kreis in Verbindung steht. Nur einer kann sie aufhalten: Indiana Jones.

Beast of Reincarnation

Kommt im nächsten Jahr für Xbox Series X und den PC

Clockwork Revolution

Ausführlicher neuer Trailer, leider immer noch kein Releasetermin

"Clockwork Revolution" von inXile bietet eine imposante Steampunk-Welt, massig Möglichkeiten zur Charakterentwicklung und actionreiche Kämpfe in der die Zeit eine komplett neue Rolle spielt. Betritt die viktorianische Stadt Avalon und finde heraus, wie die Führungsriege der Stadt Zeitreise-Technologie genutzt hat, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Doch sie haben nicht mit dir gerechnet. Nun ist es an dir, ihr Werkzeug gegen sie einzusetzen und durch Zeitreisen das Schicksal der Stadt zu ändern.

Grounded 2

Ab 29. Juli im Xbox Game Preview, kommt auch für den PC

Chronos: The New Dawn

Hat mit dem Herbst jetzt ein Releasefenster

"Cronos: The New Dawn" ist eine verworrene Zeitreise, die in einer unbarmherzigen postapokalyptischen Zukunft im Polen der 1980er Jahre spielt. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Zeitreisenden, der als Agent der mysteriösen Organisation Kollektiv in die Vergangenheit geschickt wird. Hier muss er wichtige Personen, die die Apokalypse nicht überlebt haben, zurück in die Zukunft bringen. Um die Mission des Kollektivs zu erfüllen, müssen Spieler ein tödliches Ödland voller monströser Abscheulichkeiten überleben, das durch ein katastrophales Ereignis, bekannt als „Die Veränderung“, entstanden ist und die Kampffähigkeiten der Spieler herausfordern wird.

The Elder Scrolls Online

Die nächste Season startet am 18. Juni

Aphelion

Neuer Titel von Don't Nod, kommt im nächsten Jahr

There Are No Ghosts At The Grand

Kommt im nächsten Jahr für Xbox Series X und den PC

Age of Mythology: Retold

Kriegt mit "Heavenly Spear" im Herbst eine Erweiterung

"Age of Mythology: Retold" kommt von den Schöpfern der preisgekrönten "Age of Empires"-Reihe und entführt uns in ein mythisches Zeitalter jenseits der Geschichte, in dem Götter, Monster und Menschen aufeinandertreffen. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

Mudang: Two Hearts

In Südkorea angesiedelte Stealth-Action für Xbox Series X und den PC, erscheint im nächsten Jahr

Planet of Lana II: Children of the Leaf

Im nächsten Jahr für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC

Fallout 76

Bekommt mit "Gone Fission" frische Inhalte

25 Jahre nachdem die Bomben fielen steigen wir und unsere Vault-Mitbewohner in "Fallout 76" das erste Mal aus unserem Vault und erblicken das postnukleare Amerika. Ausgewählt als Beste und Klügste dieses Landes obliegt es nun uns – allein oder zusammen –, die bislang grösste, dynamischste Welt im Fallout-Universum zu erkunden, zu durchforsten, wiederaufzubauen und gegen die grössten Bedrohungen zu verteidigen.

Solo Leveling: Arise Overdrive

Im Herbst für PC, im nächsten Jahr für Xbox

Aniimo

Im nächsten Jahr für Xbox Series X und den PC

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Hier wurde der Launchtrailer gezeigt

"Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde komplett neu entwickelt und vereint die klassischen Inhalte, welche die Fans in den 2000er Jahren bereits geliebt hatten, mit frischen Spielinhalten, wie neuen Skatern, noch krasseren Tricks, einem noch fetteren Soundtrack und – zum ersten Mal seit zehn Jahren – brandneuen Parks. Zusätzlich bietet man einen plattformübergreifenden Online-Multiplayer für bis zu acht Skater. "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde mit massig Liebe zum Detail von Iron Galaxy Studios in Zusammenarbeit mit Tony Hawk und Activision entwickelt und knüpft an die gefeierten Spiele "Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2" an.

At Fate's End

Im nächsten Jahr für Xbox Series X und den PC erhältlich

Sea of Thieves

Hiervon startet die mittlerweile 17. Season im August

"Sea of Thieves" ist das ultimative Piratenerlebnis. Vom Segeln und Kämpfen bis zu Erkundungen und Beutezügen findet ihr alles, was zu einem waschechten Piratendasein dazu gehört. Ohne festgesteckte Rollen habt ihr die Freiheit, der Welt und anderen Spielern so zu begegnen, wie ihr es wollt. Ob ihr nun als Gruppe oder alleine in See stecht, ihr begegnet in diesem Shared-World-Abenteuer anderen Crews - doch sind sie Freund oder Feind? Und wie werdet ihr reagieren?

Gears of War: Reloaded

Wir werden nochmal den den Release am 26. August erinnert

"Gears of War: Reloaded" markiert, wie der Name bereits andeutet, die Rückkehr eines prägenden Third-Person-Shooters - natürlich in modernisierter Form, für ein neues Publikum und mit technischer Präzision. Pünktlich zum 20jährigen Jubiläum der Serie im Jahr 2026 erscheint die überarbeitete Version des Klassikers von 2006 in 4K-Auflösung und mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde.

Die Neuauflage basiert dabei auf der "Gears of War: Ultimate Edition" und umfasst sämtliche Kampagneninhalte, inklusive des zusätzlichen Bonus-Acts, sowie alle je veröffentlichten Multiplayer-Modi, Karten und freischaltbaren Charaktere. Neue Spieler erhalten somit den bislang vollständigsten Zugang zur ursprünglichen Erfahrung und Veteranen erleben den Titel in technisch neuem Glanz.

Persona 4 Revival

Mit einem ersten Teaser für Xbox und den PC vorgestellt, noch ohne Termin

Invincible VS

Wird im nächsten Jahr für Xbox Series X und den PC veröffentlicht

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Kommt im Winter auch für Xbox Series X und PC

Final Fantasy XVI

Ab sofort auch für Xbox Series X und den PC erhältlich

"Final Fantasy XVI" bietet eine epische Dark-Fantasy-Erzählung, welche in Valisthea spielt – einem Land, das vom Licht der Mutterkristalle gesegnet wurde und in dem die Fäule alle Reiche und den Frieden zwischen ihnen bedroht. Das Schicksal der Welt wird von Bestien namens Espern und den Domini, also einzelnen Personen, die deren Macht herbeirufen können, entschieden.

Erzählt wird die Story von Clive Rosfield, einem Krieger, der zum „Ersten Schild von Rosaria“ ernannt wurde und der schwor, seinen Bruder Joshua zu beschützen, welcher der Dominus des Phönix, der Esper des Feuers, ist. Es dauert nicht lange, bis Clive im Mittelpunkt einer Tragödie steht und Rache an der Esper Ifrit schwört, einem Wesen, das nichts als Zerstörung hinterlässt.

Keeper

Kommt am 17. Oktober für Xbox Series X und den PC

Call of Duty: Black Ops 7

Wurde mit einem ersten Teaser vorgestellt