Xbox Games Showcase: Spekulationen über Releasemonate

Seitdem offiziell bestätigt wurde, dass der Xbox Games Showcase tatsächlich stattfindet, haben diesbezügliche Gerüchte Hochkonjunktur. Heute geht es um einige Releasemonate.

So schreibt Tom Warren von The Verge, dass bei diesen Titeln der Releasemonat im Rahmen des Xbox Games Showcase verkündet werden könnte:

Der Shattered-Space-DLC für "Starfield" erscheint im September

Ein neues "Call of Duty" (übrigens für PS5, Xbox Series und den PC und nicht mehr für PS4 und Xbox One) kommt Ende Oktober

"Avowed" ist im November in Europa verfügbar

Der "Microsoft Flight Simulator 2024" wird im November veröffentlicht

"Indiana Jones and the Great Circle" ist im Dezember erhältlich

Microsoft hat sich bisher nicht dazu geäussert, wobei einige Termine (etwa der von "Call of Duty") per se logisch klingen oder wie im Fall von "Indiana Jones and the Great Circle" schon länger die Runde machen. Der Xbox Games Showcase kann am 9. Juni ab 19 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.