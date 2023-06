Xbox Games Showcase und Starfield Direct

In weniger als einer Woche startet der Xbox Games Showcase und die Starfield Direct! Am Sonntag, den 11. Juni erfahrt ihr im Double Feature alles, was ihr zu den kommenden Spielen der Xbox Games Studios sowie internationaler Partnern wissen musst. Im Anschluss übernimmt Bethesda Game Studios die Bühne und reist gemeinsam mit Dir in das Universum von "Starfield".

Wann startet der Xbox Games Showcase?

Der Xbox Games Showcase startet am Sonntag, den 11. Juni, um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Wann startet die Starfield Direct?

Die Starfield Direct startet direkt im Anschluss an den Xbox Games Showcase.

Wie kann ich die Livestreams verfolgen? Der Xbox Games Showcase wird live auf den offiziellen Xbox- und Bethesda-Kanälen gestreamt. Unter anderem unter: