Xbox Games Showcase & The Outer Worlds 2 Direct angekündigt

Auch in diesem Jahr wird es am ehemaligen E3-Wochenende wieder einen Event-Doppelpack von Microsoft geben. So wurden sowohl ein Xbox Games Showcase als auch ein The Outer Worlds 2 Direct angekündigt. Los geht es am 8. Juni um 19 Uhr.

Beschreibung

Nachdem der Event 2023 gepaart mit der Starfield Direct und im letzten Jahr mit der Call of Duty: Black Ops 6 Direct stattgefunden hat, dürfen wir uns auch in diesem Jahr wieder auf eine Doppelveranstaltung freuen: Auf den Xbox Games Showcase 2025 folgt die The Outer Worlds 2 Direct.

In diesem Jahr wird die Show übrigens komplett digital stattfinden – Microsofts Livestream wird uns alles Wissenswerte über die Zukunft von Xbox bieten, egal von wo auf der Welt wir zuschauen. Wie lange die digitale Veranstaltung dauert, ist bisher noch unklar.

Welche Spiele erwartet ihr für den Xbox Games Showcase 2025 uns was sollte bei The Outer Worlds 2 Direct gezeigt werden?