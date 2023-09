Xbox Games mit Werbung?

In einem Interview mit Rolling Stones hat Microsofts Vize-Präsidentin für 'Game Creator Experience and Ecosystem' Sarah Bond mitgeteilt, dass mit der Idee gespielt wurde, Werbung in Xbox Games vergleichbar zu Mobile Games einzuführen. Ob sich diese Überlegung lediglich auf Free-to-Play-Games bezog, wurde aus dem Interview nicht ersichtlich. Auf Social Media melden sich Nutzer zu Wort, welche die Konsole boykottieren wollen, falls dies geschehen sollte:

Auch wenn die besagten Xbox-Nutzer die Ablehnung dieser Idee deutlich kommunizieren, besteht kein Grund zur Sorge. Es handelt sich lediglich um Gedankenspiele und nicht um einen konkreten Plan, der umgesetzt werden soll. Die entsprechende Passage des Interviews lässt sich wie folgt ins Deutsche übersetzen: