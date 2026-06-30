Xbox-Gewerkschaft will mehr Schutz vor möglichen Entlassungen

Es ist schon länger bekannt, dass der Juli ein wichtiger Monat für die Xbox-Sparte werden könnte und diesbezüglich auch massive Entlassungen im Raum stehen. Die Xbox-Gewerkschaft fordert nun einen besseren Schutz davor.

Ein Bericht von IGN hat die aktuelle Situation zusammengefasst. Demnach hat die Gewerkschaft CWA eine sofortige Aufnahme von Verhandlungen verlangt, nachdem Berichte über eine mögliche grössere Entlassungswelle im Xbox-Bereich veröffentlicht wurden.

Nach Einschätzung von einigen Branchenbeobachtern, darunter etwa Jason Schreier von Bloomberg, könnten die Massnahmen zahlreiche Stellen betreffen und auch Studioschliessungen auslösen, was signifikante Folgen für Entwickler hätte. Ein Sprecher von Microsoft betonte, das Unternehmen respektiere die gewerkschaftliche Organisation der Beschäftigten und führe die Gespräche mit der CWA weiter fort, um Vereinbarungen im Xbox-Bereich zu erreichen.

Nach Angaben der CWA haben sich seit dem Jahr 2022 mehr als 3.500 Beschäftigte in Xbox-Teams gewerkschaftlich organisiert, unterstützt durch eine Neutralitätsvereinbarung mit Microsoft. Weitere Diskussionen im Unternehmen stehen im Zusammenhang mit zuvor geäusserten Hinweisen auf eine sinkende Profitabilität der Xbox-Sparte.