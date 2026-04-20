ID@Xbox Showcase angekündigt

Microsoft hat einen neuen ID@Xbox Showcase in Aussicht gestellt. Die Präsentation findet noch in dieser Woche statt.

Inhaltliche Informationen zum kommenden ID@Xbox Showcase gibt es auch bereits. Demnach kann die Präsentation am 23. April ab 19 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden. Der Umfang wurde nicht verraten.

Konkrete Namen von dort vertretenen Titeln wurden dagegen schon genannt. So werden wir in diesem Rahmen unter anderem Trailer, Gameplay oder Deep Dives zu Indie-Titeln wie etwa "Mistfall Hunter", "There Are No Ghosts at the Grand", "Aphelion" oder "Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE" begutachten können. Erfahrungsgemäss dürfte uns auch die ein oder andere Überraschung erwarten.

Welchen Titel würdet ihr gerne beim nächsten ID@Xbox Showcase sehen?