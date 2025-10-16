ID@Xbox Showcase in Aussicht

Microsoft hat den nächsten ID@Xbox Showcase angekündigt. Er kann am 28. Oktober ab 19 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Inhaltliche Informationen zum kommenden ID@Xbox Showcase gibt es auch schon. Demnach wird dieser einen Umfang von etwa 50 Minuten haben. In diesem Zeitraum wird es frische Trailer, Vorstellungen und Gameplay aus Indie-Titeln zu sehen geben. Konkrete Spielenamen wurden dabei zwar nicht genannt, aber einige Hersteller. So ist hier die Rede von Raw Fury, Serenity Forge, Skybound Games, Thunder Lotus Games und einigen mehr. Erfahrungsgemäss sollten auch Überraschungen auf uns warten.

Welche Titel würdet ihr gerne beim nächsten ID@Xbox Showcase sehen?