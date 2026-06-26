ID@Xbox Team: Gerüchte über Entlassungen

Aktuell mehren sich Gerüchte über Entlassungen im ID@Xbox Team. Wir fassen alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.

Konkret berichtet Mike Straw von Insider Gaming, dass es auch im ID@Xbox Team zu einem Stellenabbau gekommen ist. Zum Umfang wurden bisher keine Angaben gemacht und ein offizielles Statement dazu ist bisher ebenfalls ausgeblieben. Eventuell davon betroffene Mitarbeiter haben sich offenbar auch noch nicht dazu geäussert.

Erst gestern gab es Meldungen über Entlassungen bei Compulsion Games. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Dazu passend gibt es schon länger Gerüchte, dass im Juli ein grösserer Umbruch in Microsofts Xbox-Sparte ansteht.