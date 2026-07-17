Xbox entlässt Indie-Relations-Team für Lateinamerika

Laut des brasilianischen Content Creators tvPH hat Microsoft auch sein komplettes Indie Relations-Team für Lateinamerika entlassen. Zudem wurde die Auslieferung von Xbox Development Kits an regionale Partner des ID@Xbox-Programms gestoppt.

Somit herrscht bei vielen Indie-Studios Unsicherheit, ob ihre Titel künftig überhaupt noch für Xbox erscheinen können. Den Angaben zufolge begann besagter Lieferstopp für neue Entwicklungskits schon zwischen August und September 2025 und bestand damit bereits vor der jüngsten Entlassungswelle, die vor fast zwei Wochen bekannt wurde.

Eine offizielle Erklärung oder einen Zeitplan für die Wiederaufnahme der Auslieferungen hat Microsoft nicht genannt. Vor allem kleinere Studios sind auf die mehr als 1.000 Dollar teuren Devkits angewiesen, deren Import in Ländern wie etwa Brasilien zusätzliche Kosten verursacht. Nach den aktuellen Stellenstreichungen sollen ausserdem mehrere Mitarbeiter entlassen worden sein, welche für Spielfreigaben und die Betreuung von Entwicklern in Lateinamerika zuständig waren.

Es sind aber nicht alle Studios davon betroffen: Entwickler, deren Zusammenarbeit mit Microsoft über internationale Publisher erfolgt, sollen ihre Xbox-Versionen immer noch planmässig entwickeln können.