Xbox: Kürzungen könnten umfangreicher ausfallen

Die in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Kürzungen in der Xbox-Sparte könnten umfangreicher ausfallen als zunächst angenommen. Microsoft selbst spricht diesbezüglich ja offiziell von etwa 3.200 Stellen, die insgesamt wegfallen werden.

Hauptgrund dafür sind zusätzliche sogenannte versteckte Kürzungen bei externen Dienstleistern und Auftragsstudios, die an eingestellten Projekten beteiligt waren. Jason Schreier von Bloomberg erklärt Details dazu.

Bei heutigen AAA-Produktionen arbeiten demnach häufig mehrere interne und externe Teams zusammen. Schreier nennt hierfür den eingestellten Neustart von "Perfect Dark" als Beispiel. Neben The Initiative und Crystal Dynamics waren etwa auch Eidos Montreal sowie weitere nicht näher genannte Partner daran beteiligt. Besagte Studios mussten auch Mitarbeiter abbauen, tauchen aber nicht in Microsofts offizieller Zahl auf. Besonders problematisch sei, dass viele Entwickler wegen Vertraulichkeitsvereinbarungen ihre Arbeit an Projekten nicht in ihren Lebensläufen nennen dürfen.

Eingestellte Obsidian-Projekte könnten ähnliche Folgen für externe Entwicklungspartner mit sich bringen. Zusätzlich verwies Schreier auf eine angekündigte Reduzierung der Ausgaben für externe Anbieter um rund 50 Prozent. Dies könnte auch weitere Kürzungen bei Dienstleistern aus Bereichen wie Marketing und PR nach sich ziehen.