Xbox-Leak: Reaktion von Phil Spencer

Nach dem massiven Xbox-Leak am gestrigen Tag hat die Reaktion von Microsoft nicht lange auf sich warten lassen. Konkret ist eine interne Memo von Phil Spencer aufgetaucht.

Besagte interne Memo von Phil Spencer liest sich so:

"Heute wurden mehrere Dokumente, die im Rahmen des Gerichtsverfahrens im Zusammenhang mit unserer geplanten Übernahme von Activision Blizzard eingereicht wurden, versehentlich offengelegt. Ich weiss, dass dies enttäuschend ist, auch wenn viele der Dokumente weit über ein Jahr alt sind und sich unsere Pläne weiterentwickelt haben.

Ich weiss auch, dass wir alle die Vertraulichkeit unserer Pläne und der Informationen unserer Partner sehr ernst nehmen. Mit diesem Leck sind wir dieser Erwartung offensichtlich nicht gerecht geworden. Wir werden aus diesem Vorfall lernen und uns in Zukunft verbessern. Wir alle stecken unglaublich viel Leidenschaft und Energie in unsere Arbeit, und wir wollen nicht, dass diese harte Arbeit auf diese Weise mit der Gemeinschaft geteilt wird. Abgesehen davon gibt es noch so viel mehr, worauf wir uns freuen können, und wenn wir so weit sind, werden wir die wirklichen Pläne mit unseren Spielern teilen.

Abschliessend möchte ich sagen, dass ich all die Arbeit zu schätzen weiss, die ihr in das Team Xbox steckt, um unsere Spieler zu überraschen und zu erfreuen. In den kommenden Tagen und Wochen sollten wir uns auf das konzentrieren, was wir kontrollieren können: die Fortsetzung des unglaublichen Erfolgs von Starfield, die bevorstehende Veröffentlichung des unglaublichen und zugänglichen Forza Motorsport und die weitere Entwicklung von Spielen, Diensten und Geräten, die Millionen von Spielern geniessen können."