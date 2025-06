Nächste Xbox fast komplett abwärtskompatibel?

Es wird zwar noch einige Zeit dauern, bis wir die nächste Xbox-Hardwaregeneration in Händen halten dürfen, aber Gerüchte dazu gibt es natürlich jetzt schon. Heute geht es um die Abwärtskompatibilität der kommenden Konsole.

So sagt Jez Corden von Windows Central, dass das nächste Xbox-Modell angeblich fast alle bisherigen Xbox-Spiele nativ ausführen kann, also ohne den Umweg über Software-Emulation zu gehen. Konkret sei der neue Xbox-Chip speziell dafür ausgelegt, Titel von Xbox 360, Xbox One und der aktuellen Xbox Series X/S abzuspielen, sofern sie Teil des bereits bestehenden Kompatibilitätsprogramms sind.

Microsoft hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert. Zudem ist davon auszugehen, dass noch einige Monde bis zum Erscheinen der nächsten Xbox vergehen werden.