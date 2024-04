Nächster ID@Xbox Digital Showcase angekündigt

Microsoft hat den nächsten ID@Xbox Digital Showcase in Aussicht gestellt. Er kann am 29. April, also nächsten Montag, um 19 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Inhaltliche Informationen gibt es auch schon. Abseits der allgemeinen Ankündigung, dass wir uns auf epische Trailer, frisches Gameplay und neue Enthüllungen freuen dürfen, wurden nämlich auch Namen genannt. Konkret werden wir definitiv bewegte Bilder aus "Lost Records: Bloom & Rage", "Vampire Survivors", "Dungeons of Hinterberg" und "33 Immortals" zu sehen bekommen. Da aber wiegesagt auch Neuankündigungen versprochen sind, darf munter spekuliert werden.

Welche Spiele würdet ihr gerne auf dem ID@Xbox Digital Showcase sehen?