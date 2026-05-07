Xbox bekommt überarbeitete Bootup-Sequenz

Microsoft hat eine überarbeitete Bootup-Sequenz für seine Xbox-Konsolen in Aussicht. Einen Termin für deren Ausrollen gibt es auch schon.

Besagte neue Startanimation der Xbox übernimmt weiterhin Teile des bisherigen Sounds, kombiniert diese jedoch mit dem aktualisierten grünen Xbox-Logo, welches bereits zuvor im Zuge des Marken-Refreshs eingeführt wurde. Das geänderte Design wird ab 13. Mai, also nächsten Mittwoch, ausgerollt.

Microsoft setzt damit die Neuausrichtung der Xbox-Plattform fort. Die Änderung ist Teil der jüngsten Umstrukturierungen unter dem neuen Gaming-CEO Asha Sharma. Dazu kommt etwa auch, dass die Entwicklung der Konsolenversion von Copilot komplett beendet wird und allgemein wieder mehr Nähe zur Community entstehen soll.

Die Xbox Series X ging am 10. November 2020 an den Start. Mit Project Helix wurde im März der Nachfolger angeteasert.