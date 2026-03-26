Xbox Partner Preview 26.3.2026: Das war zu sehen

Das jüngste Xbox Partner Preview ist vorbei und folgende Titel wurden in diesem Rahmen gezeigt:

Hunter: The Reckoning - Deathwish

Erscheint im Sommer 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC

Wuthering Waves

Kommt im Juli auch für Xbox.

The Expanse: Osiris Reborn

Erscheint im Frühjahr 2027 und kriegt eine Beta (Start am 22. April).

Grave Seasons

Erscheint am 14. August für PS5, Xbox Series X, Switch und PC und eine Demo ist auch angedacht.

Serious Sam: Shatterverse

Ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache und wird irgendwann in diesem Jahr veröffentlicht.

Stranger Than Heaven

Davon wurde, wie zuvor angekündigt, ordentlich Gameplay gezeigt. Weitere Details gibt es am 6. Mai.

Super Meatboy 3D

Erscheint am 31. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.

Forever Ago

Frische Adventurekost für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC, kommt im Herbst.

Ascend to Zero

Erscheint am 13. Juli.

Dispatch

Wird im Sommer auch für Xbox veröffentlicht.

Alien Deathstorm

Erscheint im nächsten Jahr.

Frog Sqwad

Kommt im Juni.

Bluey's Happy Snaps

Im Herbst für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Bekommt mit "Cost of Hope" im Sommer eine Erweiterung.

Moosa: Dirty Fate

Kommt im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.

The Eternal Life of Goidman

Kommt im Sommer auch für PS5, Xbox Series X und Switch. Zudem ist eine jetzt Demo verfügbar.

Vaunted

Erscheint in diesem Jahr für Xbox Series X und den PC.

Hades II

Ist ab 14. April auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich.

Artificial Detective

Kommt im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.