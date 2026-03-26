Xbox Partner Preview 26.3.2026: Das war zu sehen

Das jüngste Xbox Partner Preview ist vorbei und folgende Titel wurden in diesem Rahmen gezeigt:
Hunter: The Reckoning - Deathwish
Erscheint im Sommer 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC
Wuthering Waves
Kommt im Juli auch für Xbox.
The Expanse: Osiris Reborn
Erscheint im Frühjahr 2027 und kriegt eine Beta (Start am 22. April).
Grave Seasons
Erscheint am 14. August für PS5, Xbox Series X, Switch und PC und eine Demo ist auch angedacht.
Serious Sam: Shatterverse
Ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache und wird irgendwann in diesem Jahr veröffentlicht.
Stranger Than Heaven
Davon wurde, wie zuvor angekündigt, ordentlich Gameplay gezeigt. Weitere Details gibt es am 6. Mai.
Super Meatboy 3D
Erscheint am 31. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.
Forever Ago
Frische Adventurekost für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC, kommt im Herbst.
Ascend to Zero
Erscheint am 13. Juli.
Dispatch
Wird im Sommer auch für Xbox veröffentlicht.
Alien Deathstorm
Erscheint im nächsten Jahr.
Frog Sqwad
Kommt im Juni.
Bluey's Happy Snaps
Im Herbst für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.
S.T.A.L.K.E.R. 2
Bekommt mit "Cost of Hope" im Sommer eine Erweiterung.
Moosa: Dirty Fate
Kommt im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.
The Eternal Life of Goidman
Kommt im Sommer auch für PS5, Xbox Series X und Switch. Zudem ist eine jetzt Demo verfügbar.
Vaunted
Erscheint in diesem Jahr für Xbox Series X und den PC.
Hades II
Ist ab 14. April auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich.
Artificial Detective
Kommt im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.