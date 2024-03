Microsoft hat ein weiteres Xbox Partner Preview angekündigt. Es wird morgen um 19 Uhr ausgestrahlt.

Inhaltliche Informationen gibt es auch schon. So wird die Präsentation einen Umfang von etwa 30 Minuten haben. Konkret können wir uns auf ein Video zu "Tales of Kenzera: Zau" freuen, das von Abubakar Salim erzählt wird. Ausserdem stellt man frisches Gameplay aus "Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" und einen detaillierteren Blick auf "The First Berserker: Khazan" in Aussicht. Weitere Titel für Xbox und Windows sind jedoch explizit nicht ausgeschlossen, was bedeutet, dass wir munter spekulieren dürfen.

Das Xbox Partner Preview kann auf den YouTube- und Twitch-Kanälen der Xbox verfolgt werden.