Microsoft hat einen Xbox Partner Preview Livestream angekündigt. Er kann bereits übermorgen um 19 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden und hat eine Dauer von rund 25 Minuten.

Erste inhaltliche Informationen zum Xbox Partner Preview Livestream gibt es auch schon. So werden über ein Dutzend frische Trailer gezeigt, darunter ein erster Blick auf das Gameplay des DLCs "The Lake House" für "Alan Wake II", ein weiterer Trailer zu "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii", ein Blick auf diverse Endgegner in "Wuchang: Fallen Feathers" sowie mehrere Weltpremieren. Es dürfte also alles andere als langweilig werden.

Welche Titel würdet ihr gerne beim Xbox Partner Preview Livestream sehen?