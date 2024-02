Phil Spencer: Microsoft unterstützt immer noch physische Medien

Bereits seit dem vergangenen Jahr zirkulieren Gerüchte über eine komplett digitale Xbox, die einigen Leuten so gar nicht schmecken wollen. Jetzt hat sich Phil Spencer erneut zu diesen in einem Interview geäussert.

So betont Spencer, dass Microsoft weiterhin physische Medien unterstützt und unterstützen wird. Davon loszulassen, ist keine strategische Option für das Unternehmen.

Konkret liefert Microsoft seine Xbox-Titel sowohl physisch als auch digital aus. Dabei folge man nur dem Verhalten der Käufer. Und es sei nun mal aktuell klar ersichtlich, dass die überwiegende Mehrheit ihre Spiele in digitaler Form erwerbe.

Spencer stellt zudem fest, dass es immer weniger Zulieferer und weniger Käufer für ein Laufwerk gibt, was sich natürlich auch auf die Kosten auswirkt. So seien Konsolen so langsam die letzten elektronischen Geräte, welche überhaupt noch über ein Laufwerk verfügen.