Qualitätssicherung bei Xbox gestrichen

Der am Mittwochabend begonnene Stellenabbau bei Microsoft schlägt weitere Wellen in der Xbox-Sparte. Mittlerweile sind auch Auswirkungen davon auf die Qualitätssicherung und die Halo Studios bekanntgeworden.

Demnach wurde auch fast die Hälfte des User-Research-Teams gestrichen. Besagtes Team spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung von Qualität auf der Xbox, sowohl in Bezug auf Spiele als auch auf technische Werkzeuge und Nutzererfahrung. Zudem wurde auch die Leitung des Bereichs für Familien- und Kinderschutz entlassen. Die Personalie wirft Fragen zur strategischen Ausrichtung von Microsoft im Bereich Jugendschutz auf.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass auch mindestens fünf Mitarbeiter bei den Halo Studios entlassen wurden. Das Team besteht fortan aus 200 bis 300 Mitarbeitern. Der Zeitpunkt wurde massiv kritisiert, da sich momentan mehrere "Halo"-Teile in Entwicklung befinden und es schon im Oktober Neuigkeiten dazu geben soll. Kritik am Zustand der Spiele und an der internen Kommunikation wurde ebenfalls laut. Es wurde zudem die Frage aufgeworfen wie Phil Spencer das Xbox-Geschäft als gesund und vielversprechend bezeichnen kann und gleichzeitig dort überall Stellen gestrichen werden.

Und wenn wir schonmal beim Thema sind: Besagter Phil Spencer hat zu Gerüchten über sein nahendes Karriereende gesagt, dass dies ganz sicher nicht so schnell der Fall sein wird.