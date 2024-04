Termin für den Xbox Game Showcase druchgesickert?

Die Gerüchte über einen Xbox Game Showcase sind nicht neu, haben in den letzten Tagen aber frische Nahrung bekommen. So gibt es nun auch Spekulationen über einen konkreten Termin und angebliche inhaltliche Infos.

So schreibt The Verge, dass der Xbox Game Showcase wohl am 9. Juni auf den üblichen Kanälen verfolgt werden kann. In diesem Rahmen wird es unter anderem angeblich Erscheinungstermine für "Microsoft Flight Simulator 2024", "Avowed" und "Indiana Jones and the Great Circle" geben. Ausserdem könnte "Gear 6" enthüllt und ein Deep Dive zum kommenden "Call of Duty" (gerüchteweise mit dem Untertitel "Black Ops Gulf War") gezeigt werden.

Microsoft hat sich bisher nicht zu den Spekulationen geäussert oder einen entsprechenden Showcase angekündigt.