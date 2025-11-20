Xbox Partner Preview: Das war zu sehen

Das aktuelle Xbox Partner Preview ist vorbei und folgende Titel wurden in diesem Rahmen gezeigt:

Armatus

Im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und PC.

The Mound: Omen of Cthulhu

Im Sommer 2026 für PS5, Xbox Series X und PC. Wurde mit Gameplay näher vorgestellt.

Dave the Diver

Bekommt Anfang 2026 den "In the Jungle"-DLC.

In "Dave the Diver"" erforschen wir die Tiefsee und leiten zugleich eine Sushi-Bar. Wir schliessen uns Dave und seinen exzentrischen Freunden an, um die Geheimnisse zu lüften, die sich in den Tiefen des geheimnisvollen Blauen Lochs verbergen. Wir entdecken in diesem Meeresabenteuer einen Ozean voller Mysterien, spielen Minispiele, erledigen zusätzliche Quests und betreiben nebenbei mit Erfolg unser Sushi-Geschäft.

"Dave the Diver" kann auf PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und dem PC gespielt werden.

Crownsworn

Kommt für PS5, Xbox Series X, Switch und PC.

Echo Generation 2

Für Xbox Series X und PC in der Mache.

Vampire Crawlers

Wurde für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und PC vorgestellt.

007 First Light

Hier wurde ein neuer Trailer zu den Autos gezeigt.

Roadside Research

Erscheint Anfang 2026 für Xbox Series X und PC.

Total Chaos

Atmosphärische Horrorkost, ab heute für PS5, Xbox Series X und PC erhältlich.

Reanimal

Hat mit dem 13. Februar 2026 einen Releasetermin.

"Reanimal" erzählt die Geschichte eines Bruders und einer Schwester, die sich zusammen auf eine verstörende Reise begeben, um ihre verschwundenen Freunde zu retten. Die Handlung spielt dabei auf einer höllischen Insel, welche mit einem dunklen Geheimnis aus ihrer Vergangenheit verbunden ist. Der inhaltliche Fokus liegt auf einer dichten, atmosphärischen Spannung, die uns in eine albtraumhafte Welt entführt.

"Reanimal" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.

Erosion

Kommt nächstes Jahr für PS5, Xbox Series X und PC.

Zoopunk

Wurde für PS5, Xbox Series X und PC vorgestellt.

Clover Pit

Ab heuten für Xbox Series X und PC erhältlich und bekommt bald einen DLC.

Hitman: World of Assassination

Bekommt am 1. Dezember einen DLC mit Eminem.

In "Hitman: World of Assassination" wird das Beste aus "Hitman", "Hitman 2" und "Hitman 3" vereint, einschliesslich der Hauptkampagne, Eskalationen, Arcade-Spiele mit schwer fassbaren Zielen und "Hitman: Freelancer". Vor allem für Fans von Stealth-Adventures wurde hier also ein umfangreiches Paket geschnürt.

"Hitman: World of Assassination" kann mittlerweile auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2, PlayStation VR2 und dem PC gespielt werden.

Tides of Annihilation

Erscheint für PS5, Xbox Series X und PC. Hier wurde ein Bossfight gezeigt.

"Tides of Annihilation" verspricht eine Mischung aus rasanten Kämpfen, einer fesselnden Geschichte und einer unvergesslichen Spielwelt. In dem Action-Adventure erkundet ihr eine zerstörte Version des modernen Londons, die durch eine Invasion aus einer anderen Welt verwandelt wurde. Weitere Details werden in Kürze erwartet.

"Tides of Annihilation" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.

Raji Kaliyuga

Wurde für PS5, Xbox Series X und PC angekündigt.