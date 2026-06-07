Xbox Games Showcase 2026: Diese Spiele waren zu sehen

Der diesjährige Xbox Games Showcase ist vorbei und folgende Titel wurden bei der Präsentation gezeigt:

Gears of War: E-Day

Erscheint am 6. Oktober konsolenexklusiv für Xbox

Fable

Erscheint am 23. Februar 2027 für PS5, Xbox Series und den PC

Halo: Campaign Evolved

Kommt am 28. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC

Resonance: A Plague Tale Legacy

Wird am 27. August für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht

Persona 4 Revival

Erscheint am 18. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC

State of Decay 3

Erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC

Sea of Thieves

Bekommt mit "Custom Seas" (Season 20) am 18. Juni ein neues Update

Metro 2039

Ist im Februar für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich

Bad Magpie

Kommt 2027 für Xbox und PC

Wo Long 2: Wings of Ember

Erscheint Anfang 2027 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC

Join Us

Ist im März 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich

Senua

Kommt im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC

Fallout 76

Kann jetzt eine Woche lang gratis gespielt werden

Doom: The Dark Ages

Bekommt am 7. Juli mit "Revelations" eine Erweiterung

Crazy Taxi: World Tour

Im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC

Age of Empires 4

Dafür kommt mit "Raiders of the North" im Herbst eine Erweiterung

Minecraft Dungeons II

Erscheint am 29. September für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC

Magicians: The Devil's Deal

Kommt im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC

Valor Mortis

Ist ab 24. September für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich

The Elder Scrolls Online

Bekommt mit "Return of the Thieves Guild" am 8. Juli eine Erweiterung

Microsoft Flight Simulator 2024

Dafür erscheint im am 4. Juli das 22. World Update

Where Winds Meet

Kommt im Juli auch für Xbox

Castlevania: Belmont's Curse

Erscheint am 15. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC

Vivarium

Ist im nächsten Jahr für Xbox und den PC erhältlich

Persona 6

Ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache

Spyro: A Realm Beyond

Kommt im Frühjahr 2027 f+r PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC

ClockWork Revolution

Erscheint im nächsten Jahr konsolenexklusiv für Xbox

Call of Duty: Modern Warfare 4

Davon wurde unter anderem Gameplay aus der Kampagne gezeigt