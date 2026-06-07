Xbox Games Showcase 2026: Diese Spiele waren zu sehen

Der diesjährige Xbox Games Showcase ist vorbei und folgende Titel wurden bei der Präsentation gezeigt:
Gears of War: E-Day
Erscheint am 6. Oktober konsolenexklusiv für Xbox
Fable
Erscheint am 23. Februar 2027 für PS5, Xbox Series und den PC
Halo: Campaign Evolved
Kommt am 28. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC
Resonance: A Plague Tale Legacy
Wird am 27. August für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht
Persona 4 Revival
Erscheint am 18. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC
State of Decay 3
Erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC
Sea of Thieves
Bekommt mit "Custom Seas" (Season 20) am 18. Juni ein neues Update
Metro 2039
Ist im Februar für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich
Bad Magpie
Kommt 2027 für Xbox und PC
Wo Long 2: Wings of Ember
Erscheint Anfang 2027 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC
Join Us
Ist im März 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich
Senua
Kommt im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC
Fallout 76
Kann jetzt eine Woche lang gratis gespielt werden
Doom: The Dark Ages
Bekommt am 7. Juli mit "Revelations" eine Erweiterung
Crazy Taxi: World Tour
Im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC
Age of Empires 4
Dafür kommt mit "Raiders of the North" im Herbst eine Erweiterung
Minecraft Dungeons II
Erscheint am 29. September für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC
Magicians: The Devil's Deal
Kommt im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC
Valor Mortis
Ist ab 24. September für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich
The Elder Scrolls Online
Bekommt mit "Return of the Thieves Guild" am 8. Juli eine Erweiterung
Microsoft Flight Simulator 2024
Dafür erscheint im am 4. Juli das 22. World Update
Where Winds Meet
Kommt im Juli auch für Xbox
Castlevania: Belmont's Curse
Erscheint am 15. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC
Vivarium
Ist im nächsten Jahr für Xbox und den PC erhältlich
Persona 6
Ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache
Spyro: A Realm Beyond
Kommt im Frühjahr 2027 f+r PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC
ClockWork Revolution
Erscheint im nächsten Jahr konsolenexklusiv für Xbox
Call of Duty: Modern Warfare 4
Davon wurde unter anderem Gameplay aus der Kampagne gezeigt