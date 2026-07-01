Xbox-Sparte: Schliessung von mindestens fünf Studios?

Aktuell vergeht kaum ein Tag ohne neue Spekulationen zu den kommenden Umstrukturierungen in der Xbox-Sparte. Jetzt könnte es etwa sein, dass das Datum für den Beginn einer grösseren Entlassungswelle in besagter Sparte bekannt ist.

Grundlage dieser neuen Informationen ist ein Artikel von The Verge. Demnach könnte es sein, dass am 6. Juli, also kommenden Montag, eine grössere Entlassungswelle in der Xbox-Sparte beginnt. Deren Umfang ist bisher noch nicht klar, aber es wird diesbezüglich mitunter eine vierstellige Zahl genannt oder sogar vom grössten bisherigen Stellenabbau in der Videospielbranche gesprochen. Dabei beruft man sich auf Quellen, die mit den Vorgängen vertraut sind.

In diesem Zusammenhang fällt seit gestern auch immer mal wieder ein neuer Name, nämlich die Arkane Studios. Dieese operieren aktuell unter dem Banner von Bethesda Softworks und könnten als eines von mindestens fünf Studios geschlossen werden, wenn sich nicht noch ein Käufer dafür findet. "Marvel's Blade" könnte ebenfalls eingestellt werden. Generell dürften in der nächsten Woche einige Entwicklerstudios geschlossen oder zusammengelegt bzw. diverse Projekte gecancelt werden.

Bereits letzte Woche war berichtet worden, dass Compulsion Games, Double Fine Productions und Ninja Theory vor der Schliessung stehen oder ausgegliedert werden sollen. Zudem wurde erst bekannt, dass man einen Käufer für Undead Labs sucht.