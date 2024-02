Diese vier Xbox-Spiele erscheinen für Switch und PlayStation

Pentiment – ein einzigartiges, von der Kritik gefeiertes und preisgekröntes narratives Abenteuerspiel von Obsidian Entertainment. Das visuell beeindruckende und von der Historie geprägte Adventure-Game erscheint am 22. Februar für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch.

" Hi-Fi Rush – das preisgekrönte und beliebte Rhythmus-Actionspiel von Tango Gameworks/Bethesda Softworks. "Hi-Fi Rush" synchronisiert die Welt mit der Musik, erscheint am 19. März für PlayStation 5 und kann ab dem 21. Februar im PlayStation 5-Store vorbestellt werden.

Grounded – ebenfalls von Obsidian Entertainment, hat bereits 20 Millionen Spieler in den Garten gelockt. Das Adventure-Phänomen mit Koop-Survival-Charakter erscheint am 16. April für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Cross-Play wird für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC unterstützt.

Sea of Thieves – das Shared-World-Adventure von Rare erscheint am 30. April für PlayStation 5 – und Besitzer dieser Konsole können es ab morgen, den 22. Februar, auf ihre Wunschliste setzen. Nachdem Sea of Thieves eine leidenschaftliche Community von mehr als 35 Millionen Spieler aus der ganzen Welt aufgebaut hat, bietet sich den Spielern auf Xbox, PlayStation und PC dank Cross-Play nun die Möglichkeit, epische Piratenabenteuer mit Freunden auf mehr Plattformen zu erleben.