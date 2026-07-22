Xbox-Vizepräsident Jared Palmer hat Microsoft schon wieder verlassen. Wir fassen alle Details, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.

Xbox-Vizepräsident Jared Palmer verlässt Microsoft demnach nur rund zwei Monate nach seiner Ernennung zum Vice President of Engineering durch Xbox CEO Asha Sharma. Er sollte dort eigentlich Werkzeuge, Dienste und Erfahrungen für Entwickler und Spieler im kompletten Ökosystem vorantreiben. Weitere von Sharma ernannte Führungskräfte bleiben jedoch im Unternehmen.

Der neue Job von Jared Palmer ist bereits bekannt. So teilte er mit, dass dass er künftig die Leitung der Entwicklung beim KI-Unternehmen Cognition übernehmen wird.

Die Gründe für diese überraschende Entscheidung von Jared Palmer sind dagegen nicht bekannt.