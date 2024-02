Xbox: Das war die grosse Ankündigung

Soeben wurde der offizielle Xbox-Podcast auf den üblichen Kanälen ausgestrahlt. Was war nun die grosse Ankündigung zur Zukunft der Microsoft-Konsole, die in diesem Rahmen versprochen worden war?

Okay, machen wir es kurz und schmerzlos: Phil Spencer kündigte an, dass vier Xbox-Spiele für andere Konsolen umgesetzt werden. Namen und Plattformen nannte er nicht, aber es gab diesbezüglich ja schon einiges in der Gerüchteküche. Idee dahinter ist, dass man die Xbox-Marke damit populärer machen will.

Einige Andeutungen kamen dann aber doch: Die Titel sind schon etwas älter und bei zwei davon steht die Community im Fokus. Auf "Indiana Jones" und "Starfield" angesprochen, sagte er ganz klar, dass es diese beiden Titel NICHT sein werden.

"Sea of Thieves", "Hi-Hi Rush" und "Pentiment", die in den vergangenen Tagen in diesem Kontext ebenfalls zu lesen waren, sind dadurch aber nicht ausgeschlossen. Es bleibt also spannend...