Xbox: Konsole & Spiele werden teurer

Bei Microsoft macht der Mai tatsächlich alles neu. So werden die Xbox-Konsole und einige Spiele ab jetzt bzw. zum Jahresende teurer sein.

So wird die Xbox Series X von nun an 599,99 Euro kosten, was einen Aufschlag von 50 Euro bedeutet. Die Xbox Series S mit 512 GB wandert für 349,99 Euro, also ebenfalls 50 Euro mehr, über die Ladentheken. Die Xbox Series X mit zwei TB kostet jetzt 699,99 Euro und somit auch 50 zusätzliche Euro. Bei diversen Zubehörteilen wird der Preis ebenfalls angehoben.

Zum Jahresende werden einige First-Party-Titel zudem für 80 Euro verkauft, was etwa das kommende "Call of Duty" betreffen dürfte. Bereits verfügbare Titel sollen sich jedoch nicht verteuern. Die neuen Preise gelten dabei sowohl bei physischen als auch bei digitalen Versionen.

Als Begründung für die neuen Preise gibt Microsoft die veränderten Marktbedingungen an.