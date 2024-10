Xbox Partner Preview: Das war zu sehen

Das Xbox Partner Preview ist zu Ende und folgende Titel wurden dort gezeigt:

Alan Wake 2

Der "Haus am See"-DLC erscheint am 22. Oktober (was ja vorher schon ein Gerücht war)

Cronos: The New Dawn

Third-Person-Shooter von Bloober Team

Blindfire

Ab heute im Early Access

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawai

Im neuen Trailer ist unter anderem der Wrestler Samoa Joe zu sehen, erscheint am 21. Februar 2025

Mouse: P.I. For Hire

Interessanter Mix aus Ego-Shooter und Detektiv-Adventure im Schwarz-Weiss-Look, kommt irgendwann im nächsten Jahr

Subnautica 2

Im nächsten Jahr im Early Access

Animal Well

Ab heute erhältlich

Edens Zero

Erscheint im nächsten Jahr

Eternal Strands

Kommt Anfang 2025

Mistfall Hunter

Ist irgendwann im nächsten Jahr verfügbar

Wheel World

Erscheint Anfang des nächsten Jahres

Phasmophobia

Ist ab 29. Oktober erhältlich

The Legend of Baboo

Erscheint im nächsten Jahr

Wuchang: Fallen Feathers

Erscheint im Laufe des nächsten Jahres

FBC: Firebreak

Irgendwann im nächsten Jahr verfügbar, kommt von Remedy