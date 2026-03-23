Xbox Partner Preview angekündigt

Microsoft hat ein Xbox Partner Preview in Aussicht gestellt. Es kann am 26. März ab 19 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Während zum Umfang des Xbox Partner Previews nichts gesagt wurde, gibt es bereits einige Informationen zu dessen Inhalt. Die Präsentation bietet demnach Neuigkeiten zu kommenden Spielen von Drittanbietern, darunter unter anderem einen detaillierten Einblick in „Stranger Than Heaven“ von SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio, ein Update zu „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ und einen neuen Blick auf „The Expanse: Osiris Reborn“ sowie brandneue Enthüllungen und Weltpremieren. Erfahrungsgemäss dürfte uns auch die ein oder andere Überraschung erwarten.

Welchen Titel würdet ihr gerne beim kommenden Xbox Partner Preview sehen?